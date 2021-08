Un nuovo arresto dei carabinieri nell'ambito della repressione degli incendi dolosi. A Ciminna , nel Palermitano, un 71enne è stato individuato come responsabile del rogo di rifiuti di plastica, alluminio e cartone. La spazzatura si trovava in un'area di cinquanta metri quadrati all'interno di un appezzamento con macchia mediterranea .

Un nuovo arresto dei carabinieri nell'ambito della repressione degli incendi dolosi. A Ciminna, nel Palermitano, un 71enne è stato individuato come responsabile del rogo di rifiuti di plastica, alluminio e cartone. La spazzatura si trovava in un'area di cinquanta metri quadrati all'interno di un appezzamento con macchia mediterranea.

L'incendio non ha causato danni a persone o cose ma ha rappresentato comuna una minaccia, in un momento in cui la Sicilia è presa di mira a tutte le latitudini dai piromani. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto.