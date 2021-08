Si è concluso con un ottimo nono posto il sogno olimpico di Ala Zoghlami , atleta siciliano in forza al Cus Palermo . Dopo avere conquistato una storica finale nei 3000 siepi, ha corso con un tempo di 8'18''50 la gara dominata dal marocchino Soufiane El Bakkali (per lui 8'08''90). Quattordicesimo l'altro italiano in gara, Ahmed Abdelwahed (8'24''34).

Si è concluso con un ottimo nono posto il sogno olimpico di Ala Zoghlami, atleta siciliano in forza al Cus Palermo. Dopo avere conquistato una storica finale nei 3000 siepi, ha corso con un tempo di 8'18''50 la gara dominata dal marocchino Soufiane El Bakkali (per lui 8'08''90). Quattordicesimo l'altro italiano in gara, Ahmed Abdelwahed (8'24''34).

Un risultato importante per il mezzofondista nato a Tunisi, che si piazza tra i primi dieci al mondo nella sua disciplina, secondo tra gli europei solo al finlandese Topi Raitanen, ottavo in gara. Lo storico tecnico del Cus Palermo Gaspare Pulizzi, allenatore di Ala e del gemello Osama, che per un soffio invece non è riuscito a staccare il biglietto per la finale: «Sono molto orgoglioso dei nostri due ragazzi, un esempio per tutti ed anche dell’operato dell’Atletica Leggera Cus Palermo».