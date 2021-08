È stato arrestato con l'accusa di tentato di omicidio Giuseppe Napoli, l'uomo di 49 anni che ieri ha sparato contro la ex compagna e il cugino di lei in un residence in via dell'Airone, nel quartiere Falsomiele, alla periferia di Palermo. I poliziotti della squadra mobile hanno trovato per terra otto bossoli di calibro nove. L'uomo, dopo avere sparato, è stato aggredito da diverse persone che avevano assistito alla scena che, dopo averlo picchiato, lo hanno lasciato per terra privo di sensi e con numerosi traumi.