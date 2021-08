Incendio a Valledolmo. Le fiamme sono divampare attorno alle 13 a ridosso della strada provinciale 8, all'ingresso del paese del Palermitano. Complice il forte vento di scirocco le fiamme si sono propagate rapidamente, travolgendo fondi agricoli e spingendosi fino alle porte del centro.

Danneggiata in maniera importante un'azienda edile, non è chiaro se le fiamme abbiano raggiunto i mezzi. Minacciate anche diverse abitazioni nella zona alta di contrada Crete. L'incendio non è stato ancora domato, ma le abitazioni sono state messe al sicuro dall'intervento dei cittadini insieme alla protezione civile locale, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, arrivati sul posto attorno alle 15.

L'ultimo rogo accompagna la notizia diffusa dalla Regione Siciliana dell'arrivo nell'isola di volontari della Protezione civile provenienti dal Nord Italia. Con loro mezzi dotati di spegnimento. L'arrivo è previsto per domani. Si tratta della prima misura seguita alla richiesta fatta dal governo Musumeci a Roma in merito alla dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione civile. «Il riconoscimento dello stato di mobilitazione - si legge in una nota di palazzo d'Orleans - determina un concorso straordinario di risorse extra-regionali, sia in termini di uomini sia di mezzi appartenenti ai vigili del fuoco e al volontariato».

Le squadre di volontari arriveranno da Emilia Romagna, Friuli, Veneto, Trento, Bolzano, Piemonte e Lombardia.