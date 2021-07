Ventinove anni dopo Totò Antibo , un atleta del Cus Palermo arriva in finale alle Olimpiadi . Si tratta di Ala Zoghlami che nella giornata d'esordio dell'atletica leggera a Tokyo 2020 ha preso parte alla prima batteria riuscendo ad accedere alla finale in programma lunedì alle 14.15. Zoghlami ha fermato il tempo a 8 minuti 14 secondo e 6 centesimi , migliorando di tre secondi il proprio primato personale.

L'atltea del Cus Palermo ha corso tutta la gara vicino ai primi, chiudendo quarto con un ottimo scatto finale che testimonia il suo stato di forma. «Sono molto contento per aver fatto il nuovo personale alle Olimpiadi, vuol dire che stiamo lavorando bene - ha detto al termine della propria gara, quando ancora la qualificazione in finale non era certa -. Entrando nell’età della piena maturità è giusto provare a stare tra i migliori al mondo, abbiamo l’allenatore giusto che punta al massimo e sono contento di come ho interpretato la gara».

A correre per i colori azzurri in finale ci sarà anche Ahmed Abdelwahed, che ha chiuso terzo nella seconda batteria con il tempo di 8 minuti 12 secondi e 71 centesimi. Niente da fare per Osama Zoghlami, fratello di Ala che ha chiuso quarto nella propria batteria, ma con un tempo (8 minuti 19 secondi 51 centesimi) che non è bastato a rientrare tra i 15 che disputeranno la finale.