Venti posti di lavoro a tempo indeterminato all'interno dello stabilimento e novanta autisti per le consegne . Sono i numeri che si accompagneranno alla nuova apertura di un deposito di smistamento di Amazon a Palermo . Il colosso ha annunciato oggi il progetto che dovrebbe già partire in autunno.

Venti posti di lavoro a tempo indeterminato all'interno dello stabilimento e novanta autisti per le consegne. Sono i numeri che si accompagneranno alla nuova apertura di un deposito di smistamento di Amazon a Palermo. Il colosso ha annunciato oggi il progetto che dovrebbe già partire in autunno.

Lo stabilimento, grande ottomila metri quadrati, servirà le province di Palermo, Trapani e Caltanissetta. «Negli ultimi dieci anni siamo diventati uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia e siamo davvero felici di investire qui a Palermo con l’apertura di un nuovo deposito di smistamento che ci permetterà di offrire ai nostri clienti un servizio di consegna ancora più efficiente e creare nuovi posti di lavoro», dichiara Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia.

Il deposito sarà aperto nel quartiere di Brancaccio. «È significativa l’attenzione da parte di uno dei colossi dell'e-commerce mondiale che può anche costituire un'importante promozione internazionale delle attività produttive e commerciali palermitane. Questo si traduce in opportunità occupazionali fondamentali nella ripresa post-Covid e dunque di rilancio del territorio», commenta il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

A partire da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane. I dipendenti saranno assunti al quinto livello del contratto nazionale del trasporto e della logistica con un salario d’ingresso pari a 1.550 euro lordi.