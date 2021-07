Sette persone sono state denunciate dai militari della guardia di finanza della Compagnia di Partinico per indebita percezione del reddito di cittadinanza. I controlli hanno riguardato residenti del centri di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, San Giuseppe Jato e Borgetto.

In tutti i casi, i beneficiari del sussidio statale avevano omesso di comunicare proprio stato detentivo, ma anche condanne a carico proprio o di familiari conviventi. I finanzieri hanno inoltrato le segnalazioni alla procura e comunicato la scoperta all'Inps a cui spetterà la sospensione dei reddito di cittadinanza e l'avvio delle procedure per il recupero delle somme percepite. In totale si parla di più di 65mila euro.