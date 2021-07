Quattro persone in carcere e altrettante ai domiciliari per spaccio di droga nel Palermitano. A emettere i provvedimenti è stato il gip del tribunale di Palermo. L'indagine dei carabinieri della stazione San Filippo Neri si è svolta nella prima parte del 2020 e si è concentrata su un gruppo impegnato nello spaccio di droga nel quartiere Zen 2 . Le forniture di stupefacenti arrivavano dalla Spagna , tramite pacchi postali. All'interno venivano nascosti hashish e marijuana .

I pacchi venivano spediti a destinatari inesistenti e poi intercettati, una volta arrivati sul territorio siciliano, contattando direttamente i corrieri e concordando con loro il luogo del ritiro. In sei mesi la droga trattata avrebbe garantito affari per 650mila euro. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati oltre quattro chili e mezzo di droga e circa 22mila euro in contanti.