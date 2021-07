Non ce l'ha fatta la bambina di undici anni ricoverata da due settimane all'ospedale Di Cristina di Palermo dopo essere stata contagiata dalla variante Delta del Covid-19. La famiglia non era vaccinata ed era risultata positiva. Il particolare era stato rivelato dopo il ricovero dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che aveva parlato di no vax, anche per ribadire l'importanza della somministrazione del vaccino per attenuare gli effetti del virus soprattutto nei pazienti fragili. I genitori avevano comunque negato l'etichetta dicendo di avere avuto intenzione di vaccinarsi.

Non ce l'ha fatta la bambina di undici anni ricoverata da due settimane all'ospedale Di Cristina di Palermo dopo essere stata contagiata dalla variante Delta del Covid-19. La famiglia non era vaccinata ed era risultata positiva. Il particolare era stato rivelato dopo il ricovero dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che aveva parlato di no vax, anche per ribadire l'importanza della somministrazione del vaccino per attenuare gli effetti del virus soprattutto nei pazienti fragili. I genitori avevano comunque negato l'etichetta dicendo di avere avuto intenzione di vaccinarsi.

La piccola soffriva di una malattia metabolica rara e, secondo i medici, la variante Delta Covid, che è fortemente contagiosa, sarebbe stata determinante nell'aggravare il quadro clinico della piccola che era già molto delicato. Migliorano invece le condizioni di salute del bambino di due mesi, anche lui positivo al Covid, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cervello di Palermo.

Sulla vicenda dell'undicenne è tornato il governatore Musumeci che si è detto «vicino, come padre e come presidente, alla famiglia della piccola, che vive il dolore più grande. Ogni qualvolta il Covid spegne una vita - ha aggiunto - è una sconfitta per tutti. E non c'è consolazione, da parte nostra, nella consapevolezza di aver fatto tutto quanto nelle nostre possibilità per evitarlo. Solo il buon Dio potrà dare la forza necessaria ai genitori per andare avanti. Oggi è momento di silenzio e di dolore». Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha sottolineato che «la pandemia continua a mietere vittime e in questo momento difficile mi stringo alla sofferenza dei familiari ai quali va il mio più sentito cordoglio».