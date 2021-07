Con lo svolgimento dell’ultima tappa, in programma sabato 24 luglio, va in archivio la decima edizione del Giro podistico a tappe Isola di Ustica trofeo AMP che per un’intera settimana tra sole, sport, vacanze e divertimento ha lasciato nel cuore dei fortunati partecipanti emozioni e ricordi che solo l’Isola riesce a regalare. I dominatori di questa edizione speciale sono stati Patrizia Azzani (Running Saronno) e Calogero Di Gioia (Universitas Palermo) rispettivamente con i tempi finali di 2 ore 14’ 50’’ e 1 ora 40' 29’’.

La speciale classifica riservata alle società è stata vinta dalla lombarda Gap Saronno che con i suoi portacolori si è aggiudicato il trofeo messo in palio dagli organizzatori dell'associazione Sicilia Promo Sport Vacanze e Ustica Tour ecco i nomi dei componenti: Mauro Falco, Rocco Gigante, Gemma Settembrini, Enrico Pantano, Katia Legnani e Franca Bosco. Nel giro corto ottime prestazioni di Giovanni Billeci (ASD Trinacria Palermo), Sandro Gariffo (Asd Trinacria Palermo), Antonio Ferrucci (Asd Podistica Salemitana) e Santa Mineo.

Da sottolineare che anche in questa edizione tra i premi consegnati a tutti i partecipanti sono state inserite le mitiche lenticchie di Ustica prodotto alimentare compreso nella lista slow-food vera delizia per il palato. L’evento è stato valido come prova ufficiale del BioRace ed organizzato sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale.