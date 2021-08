Il corpo senza vita di uomo di 49 anni, Carmelo Campanella di Misilmeri, è stato trovato sdraiato su un divano abbandonato in via Conte Federico, una strada laterale del rione Brancaccio del capoluogo che costeggia l' autostrada Palermo-Catania . Il 49enne era normalmente vestito.

Il corpo senza vita di uomo di 49 anni, Carmelo Campanella di Misilmeri, è stato trovato sdraiato su un divano abbandonato in via Conte Federico, una strada laterale del rione Brancaccio del capoluogo che costeggia l'autostrada Palermo-Catania. Il 49enne era normalmente vestito.

Il cadavere era adagiato su uno dei tanti rifiuti ingombranti che, in questo periodo, invadono le strade di Palermo. Dopo una segnalazione, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che adesso conducono le indagini. Da una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale è emerso che il cadavere non presenta evidenti tracce di violenza.

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, l'uomo sarebbe arrivato a Brancaccio ieri sera a bordo della sua Fiat Punto che era parcheggiata in via Giovanni Di Stefano, poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere. Al momento, sono in corso le indagini per ricostruire le cause della morte e il motivo della presenza della vittima in quella zona della città. Una delle piste che gli inquirenti stanno cercando di approfondire riguarda anche il mondo delle sostanze stupefacenti.