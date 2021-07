Una persona residente a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è stato denunciato dalla guardia di finanza di Carini per avere usufruito del gratuito patrocinio senza averne i requisiti. La norma prevede che la possibilità di avere un legale pagato dallo Stato sia rivolta a chi ha un reddito inferiore a 11.493,82 euro elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.