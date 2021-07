C’era e non c’era. Non è una contraddizione. È la doppia verità che riguarda Lorenzo Lucca , presente nell’elenco dei 27 convocati del Palermo per il ritiro di San Gregorio Magno pur essendo già virtualmente un nuovo giocatore del Pisa. Si tratta solo di formalità: l’attaccante classe 2000, che sabato ha salutato i compagni nel giorno in cui allo stadio la squadra si è sottoposta al vaccino anti-Covid 19 nell’ambito di una iniziativa in collaborazione con l’Asp, sta usufruendo di un permesso per definire gli ultimi dettagli relativi al suo trasferimento in B alla società toscana. Che verserà nelle casse rosanero intorno ai due milioni (cifra che verrà implementata con determinati bonus) e con cui l’ex centravanti della Primavera del Torino firmerà un contratto quinquennale.

C’era e non c’era. Non è una contraddizione. È la doppia verità che riguarda Lorenzo Lucca, presente nell’elenco dei 27 convocati del Palermo per il ritiro di San Gregorio Magno pur essendo già virtualmente un nuovo giocatore del Pisa. Si tratta solo di formalità: l’attaccante classe 2000, che sabato ha salutato i compagni nel giorno in cui allo stadio la squadra si è sottoposta al vaccino anti-Covid 19 nell’ambito di una iniziativa in collaborazione con l’Asp, sta usufruendo di un permesso per definire gli ultimi dettagli relativi al suo trasferimento in B alla società toscana. Che verserà nelle casse rosanero intorno ai due milioni (cifra che verrà implementata con determinati bonus) e con cui l’ex centravanti della Primavera del Torino firmerà un contratto quinquennale.

E proprio in virtù di questo permesso Lucca non c’era tra i rosanero saliti sul pullman che domenica pomeriggio, alle 17 e tra i cori di incitamento intonati dagli oltre cento tifosi appartenenti al collettivo Curva Nord 12 muniti di sciarpe, maxi bandiere e lo striscione Siamo la 12, sapete già tutto…Testa, cuore e gruppo, ha lasciato lo stadio Renzo Barbera direzione porto in vista del viaggio in nave per Napoli. Presenti, invece, gli esuberi Crivello, Somma, Broh e Saraniti che, pur non essendosi allenati in gruppo in questi giorni di pre-ritiro e in attesa di sviluppi in merito ad una nuova sistemazione, sono partiti per la Campania essendo ancora a tutti gli effetti dei tesserati del Palermo.

Della comitiva, alla quale sono stati aggregati i Primavera Misseri (portiere), Mauthe (difensore) e Corona (attaccante), fanno parte anche i volti nuovi, l’esterno sinistro Giron e i tre profili freschi di ufficializzazione: il difensore Alessio Buttaro, il portiere Samuele Massolo e l’attaccante Edoardo Soleri. Il primo, che in un post ha scritto «Ringrazio la Roma che è stata come una seconda casa, adesso darò tutto me stesso per il Palermo», è stato preso a titolo definitivo dal club giallorosso e ha firmato un contratto quadriennale. Il secondo, che sui social ha detto di essere «felice e carico per questa nuova avventura», ha sottoscritto invece un biennale. Prestito annuale con diritto di riscatto, invece, la formula con cui dal Padova arriva la punta classe ’97.