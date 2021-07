Un tratto della strada statale 121 Catanese è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante che invade la carreggiata all’altezza del chilometro 218, nei pressi di Mezzojuso, in provincia di Palermo.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con segnalazioni sul posto, dove sono presenti le squadre Anas i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico, la rimozione del mezzo in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.