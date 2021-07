I funzionari dell'Agenzia dogane e Monopoli di Palermo hanno accertato nei confronti di cinque società attive nel commercio all'ingrosso di bevande, un'evasione di Iva per oltre 4 milioni e 500mila euro. Dall'analisi dei dati e dai riscontri eseguiti tramite gli accessi nelle sedi delle società, è emerso che non avevano i requisiti di legge per poter essere considerate esportatrici abituali e godere del beneficio dell'esenzione del pagamento dell'Iva.