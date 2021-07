Il maltempo si abbatte nella notte su Palermo e la memoria corre subito alla bomba d'acqua che lo scorso anno ha devastato automobili e seminterrati e allagato i sottopassaggi di viale Regione Siciliana.

Questa volta la paura non è stata così tanta, anche perché la pioggia violenta è iniziata a cadere attorno alle quattro del mattino, ma i danni non mancano, anche in provincia.

Sono stati un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per allagamenti e danni provocati dalle forti piogge. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati all'interno delle proprie vetture e diversi interventi nelle abitazioni si sono protratti anche fino alla tarda mattinata.