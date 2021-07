Buoni spesa percepiti senza averne titolo sulle Madonie. La guardia di Finanza ha scoperto tre persone tra Castelbuono e Pollina che avevano sottoscritto l'istanza di accesso all'intervento socio-assistenziale omettendo di indicare che loro o i loro familiari già percepivano altre forme di sostegno economico (reddito di emergenza o reddito di cittadinanza).

Le autocertificazioni presentate sono risultate, quindi, prive dei requisiti previsti nell'avviso di pubblico bando. I trasgressori sono stati segnalati all'autorità comunale per l'avvio dell'azione amministrativa per il recupero delle somme indebite già erogate, ammontanti complessivamente a circa 3mila euro, e per le relative sanzioni pecuniarie pari a tre volte la somma indebitamente percepita.