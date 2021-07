Importante scatto in avanti del Palermo sul fronte mercato e in particolare per il potenziamento dell’attacco , reparto che anche alla luce della partenza ormai scontata di Saraniti (il Taranto sembra avere superato la concorrenza del Gubbio) e della probabile cessione di Lucca (in prima fila c’è il Pisa in serie B) ha bisogno di rinforzi. E il ds Castagnini, consapevole di questa necessità, nelle ultime ore ha premuto l’acceleratore creando i presupposti per un doppio colpo.

Importante scatto in avanti del Palermo sul fronte mercato e in particolare per il potenziamento dell’attacco, reparto che anche alla luce della partenza ormai scontata di Saraniti (il Taranto sembra avere superato la concorrenza del Gubbio) e della probabile cessione di Lucca (in prima fila c’è il Pisa in serie B) ha bisogno di rinforzi. E il ds Castagnini, consapevole di questa necessità, nelle ultime ore ha premuto l’acceleratore creando i presupposti per un doppio colpo.

Uno è stato definito e riguarda Edoardo Soleri, punta classe ’97 che nel corso della finestra invernale di mercato della scorsa stagione il Padova ha ceduto in prestito al Monopoli. L’altro è vicino alla chiusura e ha come protagonista Giuseppe Fella, attaccante ventisettenne tornato alla Salernitana dopo il prestito all’Avellino, club con cui nel 2020/21 ha totalizzato 39 presenze e 9 gol di cui uno proprio ai rosanero realizzato ad ottobre in occasione del successo per 2-0 degli irpini al Barbera nel match di andata durante la regular season. La strada sembra in discesa. Anche se il suo nome figura nell’elenco dei convocati della Salernitana per il ritiro a Cascia, Fella nei prossimi giorni diventerà con ogni probabilità un giocatore del Palermo. La fumata bianca ancora non si è vista ma c’è ottimismo, alimentato dal fatto che è stata raggiunta un’intesa di massima con l’entourage del giocatore il quale, oltretutto, avrebbe già dato la sua disponibilità a ripartire dalla serie C dopo l’esperienza vissuta in Irpinia.

Formula del trasferimento? Dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto, la stessa con la quale il Palermo si è aggiudicato Soleri. Che è già in città. Arrivato mercoledì sera intorno alle 23, l’attaccante cresciuto nel settore giovanile della Roma sta completando l’iter relativo alle visite mediche al termine delle quali potrà aggregarsi al gruppo. Un gruppo che dai bordi del campo il neo-acquisto ha visto all’opera giovedì pomeriggio in occasione dell’allenamento sostenuto dai rosanero sul terreno di gioco in erba del Tennis Club Palermo 2 nell’ambito di un programma di lavoro che, al di là dei primi contatti con il pallone, in questi giorni (soprattutto la mattina) prevede palestra, corsa e sessioni aerobiche tra stadio Barbera e Stadio delle Palme.

La società, nel frattempo, ha comunicato una novità sul fronte societario. L’assemblea dei soci del club ha nominato Antonello Perricone nuovo consigliere d’amministrazione in seguito alle dimissioni dal CdA di Tony Di Piazza. Manager palermitano, Perricone vanta una grande esperienza maturata durante un percorso nel quale ha ricoperto i ruoli più prestigiosi delle maggiori aziende italiane di comunicazione, trasporti e produzione industriale.