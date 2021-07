In occasione dei festeggiamenti relativi al 397esima edizione del festino di Santa Rosalia del 14 luglio 2021, il sindaco Leoluca Orlando ha emanato un'ordinanza che vieta la commercializzazione delle bevande superalcoliche . Lo stesso provvedimento impone che la vendita di bevande in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili che le bevande contenute in bottiglie di plastica vengano private del tappo . Le misure sono applicabili fino alle ore 3 del 15 luglio.

La misura è estesa a tutti gli esercenti pubblici che operano in corso Vittorio Emanuele; piazza Marina; via Cala; Foro Umberto I; zona Piazza Kalsa; via Lincoln; zona Stazione Centrale (piazza Giulio Cesare); piazza Fonderia, borgata marinara Sant'Erasmo; Borgata marinara Acquasanta, borgata marinara Mondello, borgata marinara Sferracavallo e via Maqueda. È necessario il posizionamento di appositi carrellati per il conferimento di eventuali bottiglie e lattine. Il personale della Rap, la ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana, dovrà provvedere ripetutamente allo svuotamento dei predetti carrellati. In caso di mancato rispetto delle norme, sono previste sanzioni dai 25 a 500 euro.