Un doppio incidente è avvenuto in autostrada, alle porte di Palermo. Gli impatti, avvenuti intorno all'ora di pranzo, hanno causato rallentamenti nei tratti autostradali verso Trapani, all'ingresso di Capaci, e successivamente nel tratto che porta verso Palermo. Alcuni punti dell'autostrada sono momentaneamente chiusi.

Nel primo incidente, all'ingresso di Capaci, due camion si sono scontrati, con uno dei due mezzi ad avere la peggio: il camion, andato completamente distrutto, dopo l'impatto è rimasto di traverso bloccando la circolazione. Un conducente è rimasto a terra, gravemente ferito. Nel secondo incidente che si è registrato nel tratto che porta verso Palermo, dopo una probabile manovra errata, un'automobile è andata a sbattere a seguito di un testacoda. Quest'ultimo incidente sarebbe autonomo.

Aggiornamento di Anas delle ore 15,58 del 13/07/2021:

È stata ripristinata la normale circolazione sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. La carreggiata in direzione Mazara era rimasta bloccata in seguito ad un incidente avvenuto nel primo pomeriggio, all’altezza del km 4,600, ad Isola delle Femmine. Per cause in corso di accertamento, due mezzi pesanti erano entrati in collisione e una persona era rimasta ferita.

Il personale di Anas, sul posto per la gestione della viabilità, aveva provveduto a deviare provvisoriamente il traffico con uscita allo svincolo di Capaci.