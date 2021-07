Primo giorno di scuola, lunedì pomeriggio, con tre volti nuovi. Al suono della campanella, prima di entrare in classe, c’erano anche i neo-acquisti in occasione del raduno del Palermo allo stadio Renzo Barbera. Fine delle vacanze. Presenti l’esterno sinistro Giron (uno dei primi ad arrivare al pari del tecnico Filippi, di Almici e del ds Castagnini che ha fatto gli onori di casa), il secondo portiere Massolo e anche Alessio Buttaro , difensore classe 2002 proveniente dalla Primavera della Roma. Impiegabile come centrale e come terzino destro, il diciottenne jolly difensivo dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo con diritto di recompra in favore del club giallorosso, la stessa formula adottata per Silipo e anche per Peretti (in relazione all’Hellas Verona in questo caso), i due compagni, ironia della sorte, con i quali due giorni fa è arrivato in taxi presso l’impianto di viale del Fante.

Primo giorno di scuola, lunedì pomeriggio, con tre volti nuovi. Al suono della campanella, prima di entrare in classe, c’erano anche i neo-acquisti in occasione del raduno del Palermo allo stadio Renzo Barbera. Fine delle vacanze. Presenti l’esterno sinistro Giron (uno dei primi ad arrivare al pari del tecnico Filippi, di Almici e del ds Castagnini che ha fatto gli onori di casa), il secondo portiere Massolo e anche Alessio Buttaro, difensore classe 2002 proveniente dalla Primavera della Roma. Impiegabile come centrale e come terzino destro, il diciottenne jolly difensivo dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo con diritto di recompra in favore del club giallorosso, la stessa formula adottata per Silipo e anche per Peretti (in relazione all’Hellas Verona in questo caso), i due compagni, ironia della sorte, con i quali due giorni fa è arrivato in taxi presso l’impianto di viale del Fante.

I giocatori si sono presentati alla spicciolata: sotto un sole cocente hanno varcato il cancello dell'area parcheggio del Barbera il difensore Accardi, che domenica sera ha festeggiato alla Vucciria la vittoria dell’Italia agli Europei, Floriano e De Rose (insieme anche tre giorni fa in occasione della finale degli azzurri contro l’Inghilterra) e ha timbrato il cartellino pure Lucca, attaccante che pur essendo al centro di diverse voci di mercato (sulle sue tracce, oltre ad alcuni club di A come Sassuolo e Bologna, c'è pure il Pisa in B) allo stato attuale è ancora un giocatore del Palermo a tutti gli effetti. Pronto, oltretutto, a riaggregarsi al gruppo dopo avere seguito una tabella personalizzata programmata in seguito all’intervento al ginocchio sinistro effettuato a maggio. All’appello anche quattro ragazzi della Primavera: un classe 2002 (il centrocampista Aziz Touré), un 2003 (il portiere Misseri) e due 2004, il difensore Mauthe e l’attaccante Corona, figlio dell’ex bomber di Catania e Messina, Giorgio. Assenti, invece, Crivello, Somma, Broh e Saraniti, profili che non rientrano più nei piani del tecnico Filippi.

I rosanero stanno svolgendo in questi giorni un lavoro propedeutico al ritiro in programma dal 19 luglio al 2 agosto a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Ritiro durante il quale la squadra sosterrà anche delle amichevoli come quelle, ufficializzate dal club targato Hera Hora, contro il Potenza e il Monopoli che si disputeranno rispettivamente domenica 25 luglio alle ore 19 allo stadio Viviani e giovedì 29 alle 18 al campo sportivo di Villa d’Agri, sede del ritiro della formazione pugliese. La squadra, che lunedì dopo il raduno si è sottoposta ad un ciclo di tamponi, sta faticando con una serie di test fisici e atletici senza, tuttavia, utilizzare il manto del Barbera che, a causa di una recente risemina, è off-limits. Le basi operative, pertanto, sono alcune strutture adiacenti: il Parco della Favorita, lo Stadio delle Palme e il Circolo del Tennis 2, impianto dotato di un campo in erba che, pur non essendo regolamentare, è comunque compatibile con l'attuale lavoro dei rosa che non prevede approfondite sessioni di natura tecnica o tattica.