Un operaio di 42 anni, Vincenzo Ribaudo, originario di Belmonte Mezzagno, è morto sul lavoro a Mondello, dove era impegnato nella ristrutturazione dello storico locale Sirenetta, nel cuore della borgata marinara di Palermo.

Ribaudo era appena rientrato a lavoro dopo un periodo di isolamento dovuto a Covid e questo era il suo primo giorno. Sarebbe caduto da un lucernario dall'altezza di circa tre metri. La zona del cantiere dove si è verificato l'incidente stata sequestrata.

Le indagini sono condotte dagli agenti della volanti e del commissariato di Mondello. L'area di ristorazione al piano terra era stata inaugurata in questi giorni. I titolari avevano intenzione di inaugurare il primo piano tra qualche giorno. L'uomo lascia una moglie e due bambine.

«Siamo profondamente addolorati per la morte dell'ennesimo operaio che ha perso la vita sul posto di lavoro ed esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia - dicono in una nota congiunta, il segretario regionale della Cisl, Sebastiano Cappuccio e quello della Filca Cisl, Paolo D'Anca - Notizie come questa ci rammaricano fortemente e fanno crescere sempre più la preoccupazione per un prezzo troppo alto di vite umane perse sul luogo di lavoro, che drammaticamente allunga il già tragico bollettino di morti, che ha visto nell'ultimo mese registrare un numero crescente di casi. Bisogna assolutamente fermare questa mattanza».