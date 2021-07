Tre persone, in partenza per la Tunisia , sono stati multati dopo essere stati trovati a portare fuori dall' Unione europea grossi quantitativi di denaro contante. La legge fissa il massimale a diecimila euro, mentre i funzionari dell'agenzia delle dogane hanno appurato che i tre, che si trovavano al porto di Palermo, avevano rispettivamente 10.030 euro, 12.260 euro e 10.235 euro .

Tre persone, in partenza per la Tunisia, sono stati multati dopo essere stati trovati a portare fuori dall'Unione europea grossi quantitativi di denaro contante. La legge fissa il massimale a diecimila euro, mentre i funzionari dell'agenzia delle dogane hanno appurato che i tre, che si trovavano al porto di Palermo, avevano rispettivamente 10.030 euro, 12.260 euro e 10.235 euro.

In questo caso la normativa prevede l'istituto dell'oblazione, ovvero il trasgressore, trattandosi di soggetti non recidivi, deve pagare il cinque per cento della valuta eccedente.