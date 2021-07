« Non solo il Comune piazza una fontana in pieno centro con annesso lavaggio auto e con rinfrescata incorporata, vi dovete per forza lamentare». Sono decine i commenti ironici pubblicati sui social network, dopo la rottura di una conduttura dell'acqua nei pressi di piazza Indipendenza e di via Ruggero Settimo, a Palermo. L'episodio, che sta causanto ingenti perdite, si è verificato non molto distante dal palazzo che ospita la sede del governo regionale.

La rottura sarebbe avvenuta in un punto in cui ieri erano in corso dei lavori di manutenzione. Non è chiaro se all'origine ci sia un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile che, per cause ancora da chiarire, è andata a finire contro un palo dell'illuminazione.