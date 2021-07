Più cartellini timbrati dalla stessa persona e scrivanie lasciate vuote per andare a fare compere o attività sportiva . Ci sono tutti i clichè del malcostume nell'indagine della guardia di finanza che ha portato all'arresto di otto dipendenti del Comune di Palermo . Destinatari di misure cautelari meno afflittive - obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria - altri 20 impiegati . Le persone coinvolte sono tutti dipendenti dell'ente locale o delle sue partecipate: undici del Comune, tre del Coime e 14 della Reset , in servizio ai Cantieri culturali della Zisa . Tra loro anche una persona indagata per mafia.

I destinatari dei domiciliari sono Dario Falzone, 69 anni; Antonio Cusimano, 60 anni; Gaspare Corona, 68 anni; Mario Parisi, 60 anni; Francesco Paolo Magnis, 60 anni; Salvatore Barone, 47 anni; Giancarlo Nocilla, 48 anni; e Tommaso Lo Presti, di 50. Queste le iniziali dei 14 sottoposti all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria: S.F. (cl. 70), M.G. (cl. 68), C.S. (cl. 55), P.M. (cl. 66); G.R. (cl. 78), C.F. (cl. 79), C.S. (cl. 75), R.S. (cl. 60), C.I. (cl. 61), T.F.P. (cl. 73), V.M. (cl. 65), N.M. (cl. 68), N.D. (cl.83), D.V.(cl. 64). Soltanto obbligo di presentazione per M.A. (cl. 63), D.C.M.A. (cl. 77), P.F. (cl. 61), M.M. (cl. 65), M.F. (cl. 59), F.F. (cl.58).

Per tutti l'accusa è di truffa ai danni di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Le telecamere nascoste hanno accertato, nell'arco di circa tre mesi, la falsa rendicontazione di circa 2500 ore di lavoro.