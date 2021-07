Secondo anno di fila senza sfilata per il Festino di Santa Rosalia , giunto alla sua 397esima edizione. La notte di domani il carro restaurato percorrerà al contrario la via del Cassaro, accendendo al suo passaggio, grazie a un cavo di alimentazione aereo, le luminarie poste su corso Vittorio Emanuele e posizionandosi infine a piazza del Parlamento, dove rimarrà fino al 15 luglio.

Non mancheranno invece i classici fuochi d'artificio, che saranno a carico dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale e si terranno, come di consueto, la notte tra il 14 e il 15 luglio. La sera del 14 luglio, alle 20.30, tra via Matteo Bonello e il sagrato della Cattedrale, prenderanno vita due diverse installazioni luminose en plein air intitolate Rosalia, Luce mia, a cura degli artisti Sergio Caminita e Anna Cottone.

A guidare il restauro del carro, costruito nel 2019 dal detenuti dell'Ucciardone, lo scenografo Fabrizio Lupo. «Tra i tanti carri e statue che ho ideato - dice - questo che va dal 2019 al 2021 ha certamente la storia più affascinante, persino di quello d'argento che abbiamo portato a New York. Nato tra le mura di un carcere e costruito insieme a un gruppo di detenuti è un simbolo di riscatto dalla sofferenza. Chi poteva mai immaginare che ci avrebbe accompagnato attraverso una nuova peste?».

E prima della celebrazione eucaristica, il 15 luglio, le reliquie di Santa Rosalia saranno trasportata in volo sulla città da un elicottero dell'esercito. «Rosalia quest'anno sarà ancora più con noi - dice l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che sarà a bordo dell'elicottero - Ci farà alzare lo sguardo verso l'alto da dove ci visiterà assumendo ancora il nostro dramma pandemico e sociale ma riconsegnandoci un forte e inderogabile messaggio di solidarietà e di speranza».