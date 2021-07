«Stiamo assistendo ad azioni vandaliche continue , che non riguardano solo Palermo, purtroppo. Ieri c'è stato un altro assalto a uno dei nostri autobus . Provvederemo presto ad attuare un servizio di guardie giurate a vigilare nelle fermate più frequentate». Mario Cimino, presidente dell'Amat, la partecipata comunale che gestisce il servizio trasporti nel capoluogo siciliano, a MeridioNews fa il punto sugli episodi che negli ultimi giorni hanno visto protagonisti i mezzi della ditta, presi d'assalto dai vandali nel giro di pochi giorni.

L'ultimo episodio è accaduto ieri in via Casalini, dove un mezzo notturno è stato colpito con alcuni sassi a Passo di Rigano. Le pietre hanno distrutto uno dei vetri panoramici dell'autobus. L'autista ha chiamato il 112, chiedendo l'intervento dei carabinieri. Tutto, secondo quanto raccontato dall'autista, è accaduto poco prima di mezzanotte. L'episodio è stato segnalato all'azienda. Adesso i carabinieri stanno portando avanti le indagini per individuare gli autori.

«Solo dieci giorni fa un evento simile è accaduto a Mondello - prosegue Cimino - Senza contare che martedì sera, dopo la partita dell'Italia contro la Spagna, dei tifosi si sono messi a ballare sul tetto dell'autobus. Noi abbiamo denunciato i fatti accaduti, come abbiamo sempre. I carabinieri si stanno servendo anche delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori».