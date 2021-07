La rete delle piste ciclabili palermitane si allarga e raggiunge viale Lazio , in una zona nevralgica e piuttosto confusionaria per il traffico cittadino, dove solo nella mattina di ieri si sono verificati due incidenti . La nuova pista sarà una diramazione di quella che, al momento, percorre viale Piemonte terminando in viale Campania. E proprio da quell'incrocio partirà il nuovo tratto che occuperà la parte destra di viale Lazio fino a via Molise . Sarà una pista ciclabile monodirezionale che seguirà il senso di marcia delle automobili, in direzione via Aspromonte. Automobili a cui sottrarrà certo il parcheggio: sarà contigua al marciapiede, larga non meno di un metro e 50 centimetri, a cui vanno aggiunti altri 50 centimetri di spartitraffico.

E, al di là dello spartitraffico, niente parcheggi. Sarà infatti «divieto di sosta con rimozione coatta (0-24) in adiacenza allo spartitraffico che delimita longitudinalmente la pista ciclabile, previa apposizione di segnaletica verticale», almeno fino a via Empedocle Restivo, come si legge nell'ordinanza. L'unica area adibita alle auto sarà lo stralcio tra via Empedocle Restivo e via Molise, dove è prevista «una fascia di sosta, in senso parallelo (al momento il senso è obliquo, ndr), a sinistra, rispetto alla pista ciclabile, con delimitazione degli stalli a mezzo di segnaletica orizzontale e verticale».

«Presto», così l'assessore alla Mobilità Giusto Catania ha risposto alla domanda sui tempi di realizzazione. Verosimilmente, a stretto giro dovranno iniziare i lavori di Rap e Reset che dovranno occuparsi, ognuna per le proprie competenze, del fondo stradale, provvedendo alla pulizia, con la rimozione delle erbacce e della vegetazione, la stesura di un conglomerato bituminoso, il ripristino delle caditoie e l'installazione dello spartitraffico. Poi sarà il momento della segnaletica orizzontale e infine di quella verticale.

«Continua l'attenzione dell'amministrazione comunale per l'ampliamento in città della mobilità dolce e per la promozione della mobilità ciclistica» prosegue Catania, che nelle disposizioni agli uffici spiega come «nell’attuale fase di emergenza Covid-19, per fornire risposte adeguate alla crescente domanda di mobilità ciclistica e permettere alle persone di spostarsi, garantendo le dovute distanze di sicurezza, risulta necessario attuare interventi urgenti a favore della mobilità ciclabile, con particolare riferimento negli spostamenti sistematici: casa-lavoro, casa-studio e casa- tempo libero».