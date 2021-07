L' operaio 49enne Antonio Varia è morto ieri pomeriggio in via Claudio Monteverdi, una traversa di via Arrigo Boito a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il dipendente di una ditta edile aveva lavorato tutta la mattina nel seminterrato di un palazzo . Sul caso c'è un'indagine in corso da parte dell' ispettorato del lavoro .

Quando è arrivato in strada, l'uomo si è sentito male ed è morto poco dopo. Diversi passanti e residenti hanno chiamato il 118 per chiedere l'intervento di un'ambulanza. Per l'operaio, però, non c'era più nulla da fare. Sul posto, sono intervenenti anche gli agenti della polizia. Dopo l'ispezione del medico legale sul corpo dell'operaio, la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.