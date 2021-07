Mattina di incidenti in viale Lazio , a Palermo. Il primo scontro è avvenuto all'altezza di viale Campania , occupato per metà dal consueto mercatino rionale del mercoledì. Il secondo, più serio, si è verificato poco più distante, all'altezza di via Valdinoto .

Coinvolti in quest'ultimo incidente una Ford Fiesta e l'autobus 625 che da Borgo Nuovo porta allo stadio. Ferito il conducente dell'automobile, 72 anni, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. L'auto proveniva da via Valdinoto e stava per immettersi su viale Lazio quando è sopraggiunto l'autobus dalla corsia preferenziale, in direzione opposta rispetto al senso della via.

Il conducente del mezzo pubblico non è riuscito a evitare l'auto, colpendola sulla parte frontale dal lato del guidatore. Paura, ma nessuna conseguenza per i passeggeri del bus, che sono dovuti scendere in anticipo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.