Oltre settemila prodotti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Palermo in un'attività commerciale di corso Calatafimi. I prodotti, tra i quali centinaia di giocattoli, sono stati ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio CE.

Oltre seimila prodotti per la scuola non riportavano informazioni in lingua italiana né indicazioni sul produttore, luogo d'origine e l'importatore. Il sequestro ha riguardato anche prodotti elettronici. I finanzieri hanno elevato sanzioni per oltre novemila euro.