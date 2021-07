Una persona in carcere e un'altra ai domiciliari per bancarotta fraudolenta. Questo il computo dell'operazione della guardia di finanza seguita all'apertura di un'indagine sulla Capopassero srl , società immobiliare fallita a gennaio dello scorso anno. Le misure cautelari sono state emesse dal gip del tribunale di Palermo nei confronti di Simone Mazzanti , 53 anni, e Michele Giambra , 72 anni. Disposto anche il sequestro preventivo di beni per quattro milioni di euro.

La procura palermitana è convinta che dietro le operazioni che avrebbero dovuto portare alla realizzazione di un complesso residenziale a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, ci sarebbe stata la volontà di distrarre somme di denaro per oltre quattro milioni. Le somme erano state erogate alla società a titolo di indennità espropriativa, in danno dei creditori verso i quali l'impresa aveva accumulato un passivo fallimentare di almeno tre milioni di euro.