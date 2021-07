Trascorsi poco più tre anni potrebbe essere imminente la riapertura di Parco d'Orleans . Questa volta ad annunci e promesse si aggiunge un passaggio burocratico fondamentale e cioè una delibera della Regione Siciliana , firmata dal presidente Nello Musumeci , con cui si sottoscrive « il regolamento per l'accesso e la fruizione dei giardini ». A predisporre il documento è stato Antonio Console , direttore dell'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia. L'ente, che dipende dall'assessorato regionale all'Agricoltura, il 5 settembre dello scorso anno ha firmato una convenzione con la Regione per la gestione del parco d'Orleans.

Il parco pubblico ha i cancelli sbarrati dal 16 gennaio 2018. A dei generici lavori di manutenzione si è aggiunto un lungo contenzioso tra le Regione, che lo acquistò nel 1955, e la società Salvatore Lauricella. Oggetto del contendere la gestione del patrimonio faunistico del parco. Vicenda conclusasi con un articolo transattivo tra le parti davanti il tribunale civile di Palermo. Secondo il nuovo regolamento il parco rimarrà aperto tutto l'anno tranne i lunedì. «Al fine di assicurare la sana gestione finanziaria l'ingresso sarà subordinato al pagamento di un biglietto». Il prezzo non viene indicato ma nel documento si specifica che «nessun importo è dovuto per i bambini di età inferiore a dieci anni, nonché per le persone con disabilità e i relativi accompagnatori».

Le entrate, secondo il nuovo regolamento, «sono utilizzate in via prioritaria per le coperture delle spese di mantenimento del patrimonio naturale e faunistico e di manutenzione degli arredi dei giardini». All'interno dei giardini i visitatori non potranno fumare, per evitare incendi, ma anche depositare rifiuti e «somministrare qualsiasi alimento agli animali». A eccezione per le persone diversamente abili dentro parco d'Orleans non sarà possibile introdurre motocicli, biciclette, monopattini, skateboard, palloni e aquiloni.

Ma quando riaprirà il parco? Una data esatta non viene indicata. Il presidente dell'istituto zootecnico per la Sicilia, contattato telefonicamente da MeridioNews, rimanda all'ufficio stampa della Regione. «Si sta lavorando alacremente - fanno sapere - per riaprire il parco al più presto». Intanto la petizione online lanciata dall'associazione ComPa ha raggiunto 250 consensi. «In una città in cui tanti, troppi, spazi verdi sono chiusi o in attesa di essere valorizzati, primo tra tutti, parco Cassarà, sito proprio a poca distanza dal parco d'Orleans, pensiamo che la riapertura del parco non sia più rimandabile».