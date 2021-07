In corrispondenza della voce 'nuovi acquisti' che figura nell’elenco stilato dagli operatori di mercato del Palermo va aggiunto un altro nominativo dopo quello di Maxime Giron, esterno sinistro legatosi per due anni al club rosanero dopo la scadenza del contratto con il Bisceglie. Il secondo volto nuovo del Palermo 2021/22 è Samuele Massolo, venticinquenne portiere arrivato da svincolato dopo avere indossato nella scorsa stagione in C la maglia della Fermana. Ecco il nuovo vice Pelagotti, ruolo che dopo la partenza di Fallani tornato alla Spal per fine prestito era stato nei giorni scorsi oggetto di riflessione da parte degli addetti ai lavori della società di viale del Fante.

Come procedere? Puntare nuovamente su un giovane dando fiducia magari ad uno tra Faraone e Matranga (ragazzi del 2002 entrati nel giro della prima squadra) o acquistare un profilo più esperto in grado all’occorrenza di mettere un po’ di pressione al portiere titolare? La dirigenza ha deciso di seguire questa seconda direzione su input del tecnico Filippi che ha indicato proprio Massolo facendo leva sulla sua conoscenza del giocatore maturata in occasione dell’esperienza comune vissuta alla Virtus Entella, squadra in cui il neo-acquisto rosanero (cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria) ha militato dal 2017 al 2020 prima del trasferimento (nel mese di gennaio dello scorso anno) alla Sambenedettese. In attesa dell’ufficialità da parte del Palermo, Massolo è arrivato questa mattina in città. Il nuovo 'dodicesimo' si è recato al Barbera (e a proposito di stadio, dove in Curva Nord Superiore è esposta la scritta Città, il suo cuore, è in corso un restyling del manto erboso avviato di fatto dopo la recente disputa del torneo Refugee Teams promosso dalla Figc), prima tappa di un iter che dopo le visite mediche culminerà con la firma di un contratto biennale.

Ci sarà anche Massolo, dunque, nella lista dei rosanero che il prossimo 19 luglio inizieranno il ritiro a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Ritiro che durerà fino al 2 agosto e durante il quale la compagine di Filippi disputerà anche delle amichevoli. La prima è in programma il 22 e l’avversario dei rosa sarà l’Equipe Campania, squadra composta da giocatori 'disoccupati' in attesa di tesseramento.