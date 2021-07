In pochi sanno che il parco della Favorita custodisce nel suo sottosuolo, alle pendici di monte Pellegrino , un tesoro dal valore storico e artistico incommensurabile, risalente agli anni del secondo conflitto mondiale. Sopravvissute ai bombardamenti del 1943 e coperte da segreto militare, giungono a noi, sepolte dalla vegetazione, ben dodici cisterne . Trentadue metri di diametro e 16 circa di altezza, con 22 colonne al loro interno, in grado di sopportare l’esplosione di bombe da 500 chili. Progettate da Pier Luigi Nerv i, protagonista indiscusso del panorama architettonico italiano del 900, si trovavano in una posizione strategica, tra i luoghi della marina e dell’aeronautica, e servivano all’ immagazzinamento del combustibile militare .

In pochi sanno che il parco della Favorita custodisce nel suo sottosuolo, alle pendici di monte Pellegrino, un tesoro dal valore storico e artistico incommensurabile, risalente agli anni del secondo conflitto mondiale. Sopravvissute ai bombardamenti del 1943 e coperte da segreto militare, giungono a noi, sepolte dalla vegetazione, ben dodici cisterne. Trentadue metri di diametro e 16 circa di altezza, con 22 colonne al loro interno, in grado di sopportare l’esplosione di bombe da 500 chili. Progettate da Pier Luigi Nervi, protagonista indiscusso del panorama architettonico italiano del 900, si trovavano in una posizione strategica, tra i luoghi della marina e dell’aeronautica, e servivano all’immagazzinamento del combustibile militare.

A scoprirne l’esistenza, durante gli studi al dottorato di ricerca in progettazione architettonica sul restauro moderno, Giulia Argiroffi, oggi ingegnera, architetta e consigliera comunale. Ad incuriosire l’allora giovane studentessa, una foto. «Kidder Smith, un fotografo di guerra americano, - racconta Argiroffi - finita la Seconda guerra mondiale, pubblica una monografia dedicata all’Italia dal titolo Italy builds». Tra le immagini, la foto di una cisterna sotterranea con la dicitura «in località segreta a Palermo». «La ricerca nasce così – spiega - con l’intento di trovare la cisterna della foto». Cercando tra gli archivi militari e l’archivio Nervi di Parma, la scoperta non di una, ma di ben dodici cisterne e l’attribuzione della paternità dell’opera a Pier Luigi Nervi. «Oltre ad essere il progettista era anche l’esecutore dell’opera – spiega Argiroffi - non essendoci ancora gli studi delle costruzioni sul calcestruzzo, Nervi, oltre a progettare, andava avanti per sperimentazione. Palermo, infatti, è proprio un suo cantiere».

Della valorizzazione delle cisterne del Nervi si era parlato a fine maggio 2018 in occasione della presentazione del progetto World War Memory Museum. «Esiste un luogo segreto e magico a Palermo, che aspetta di essere scoperto e vissuto – si legge nelle carte del progetto – un luogo sconosciuto per quasi un secolo, nascosto nel sottosuolo. Un lungo percorso voltato che collega 12 grandi cisterne tra loro e poi con il porto, con le grotte scavate nella roccia di monte Pellegrino e con le discenderie disseminate all’interno del parco». L’idea era quella di, svolte le opportune bonifiche e messe in sicurezza, creare nel capoluogo siciliano un museo della Seconda guerra mondiale, assegnando ad ogni potenza che ha preso parte al conflitto una cisterna-padiglione.

«Si tratta di un progetto di respiro internazionale – afferma Argiroffi - dove gli Stati non vengono coinvolti come semplici ospiti ma come organizzatori. L’idea prevede di affidare le cisterne a ognuno dei paesi belligeranti perché ne faccia il proprio padiglione dove raccontare la propria versione della storia. Sviluppando così un percorso dove il visitatore partecipa e vive di tutti i racconti». Una narrazione innovativa che ha già sviluppato l’interesse di diverse ambasciate e, in primis, della Regione Siciliana che ha recentemente inviato una nota per sollecitare la cessione dell’area, dismessa ormai dagli anni ’50 ma formalmente di proprietà della Marina Militare.

«La regione ha chiesto di accelerare le procedure per avere l’area in gestione e poter procedere con la realizzazione del progetto – spiega l’architetta palermitana - in questo modo diventerebbe la proprietaria di tutto il grande parco della Favorita». A rallentare finora il progetto, la mancata notifica di interventi di bonifica e messa in sicurezza della parete rocciosa e delle strutture sotterranee, a carico dei proprietari– rispettivamente Regione e Marina Militare - dell’area.

Nessun sopralluogo è stato, intanto, concesso al comitato WWIIMM per constatare dall’interno lo stato dei luoghi. Complici spiacevoli vicende politiche, il sopralluogo organizzato in sicurezza, con l’aiuto dello speleologo palermitano Pietro Todaro, previsto per luglio 2019 è stato annullato a distanza di poche ore. «Dipende tutto dalla volontà politica – afferma Argiroffi - acquisita l’area, il progetto per la messa in sicurezza e la bonifica è una cosa che si fa in tempi brevi. L’impegno economico di partenza inoltre è veramente contenuto». Ma a distanza di tre anni dalla presentazione di World War II Memory Museum, qualcosa sembra finalmente muoversi. «Sono ottimista – conclude l’architetta - purtroppo le vicende politiche sono talmente altalenanti da essere imprevedibili, sicuramente però l’attuale governo regionale ha dimostrato un interesse attivo e fattivo. È un progetto di larghissimo fascino che cambierebbe da solo l’economia della città di Palermo e a cascata di tutta l’isola».