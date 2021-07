Un 45enne e un 24enne , padre e figlio, sono indagati dalla polizia per il reato di alterazione di armi e detenzione abusiva delle stesse. I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando gli agenti hanno bussato alla porta di una famiglia residente in via Fausto Coppi, nel quartiere Zen .

Nel corso della perquisizione, sono state trovate quattro riproduzioni di pistole vere a salve, di diverso calibro e alcune fornite di caricatore. Trovati anche i macchinari usati per l'alterazione delle armi. Tutta l'attrezzatura, così come le pistole, è stata posta sotto sequestro. I due hanno tentato di giustificare il possesso delle armi dicendo che erano giocattoli creati per un bambino di otto anni.