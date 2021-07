Gli agenti della polizia lo hanno fermato poco dopo avere rubato una mini-car in zona Addaura . Protagonista un 21enne finito ai domiciliari , con l'accusa di furto aggravato. I poliziotti, dopo avere ricevuto una segnalazione dalla sala operativa, hanno raggiunto la zona in cui si trovava il giovane e lo hanno seguito mentre si dirigeva verso il centro di Palermo.

Gli agenti della polizia lo hanno fermato poco dopo avere rubato una mini-car in zona Addaura. Protagonista un 21enne finito ai domiciliari, con l'accusa di furto aggravato. I poliziotti, dopo avere ricevuto una segnalazione dalla sala operativa, hanno raggiunto la zona in cui si trovava il giovane e lo hanno seguito mentre si dirigeva verso il centro di Palermo.

L'intervento per bloccare il mezzo è avvenuto in via dei Cantieri. A quel punto il 21enne ha cercato di fuggire a piedi. Ne è nato un inseguimento, fino al momento in cui i Falchi della Squadra mobile lo hanno intercettato in via dell'Arsenale, bloccandolo. La vettura è stata restituita al proprietario.