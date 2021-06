Il primo volto nuovo del Palermo 2021-22 è in città. In attesa che venga perfezionato il suo acquisto, il 26enne esterno sinistro Maxime Giron ha iniziato a respirare l’aria del capoluogo siciliano. Atterrato all’aeroporto Falcone-Borsellino intorno alle 9.15 con un volo proveniente da Lione, Giron - «sono contentissimo di essere qui ma al momento non posso dire altro», le uniche parole rivolte ai giornalisti presenti - si è recato allo stadio Renzo Barbera, dove è stato accolto dallo stato maggiore del club di viale del Fante compreso il tecnico Filippi, e ha preso i primi contatti con lo staff sanitario per iniziare le visite mediche. Visite al termine delle quali il laterale mancino francese , che formalmente fino al 30 giugno è ancora un giocatore del Bisceglie, una volta scaduto il contratto firmerà con la società rosanero un biennale.

Si tratta di un profilo funzionale alle esigenze di Filippi che potrà contare su un esterno sinistro - 35 presenze e due assist il suo score nella stagione da poco conclusa e culminata con la retrocessione dei pugliesi in D - in grado di ricoprire senza problemi sia il ruolo di terzino in una difesa a quattro sia quello di esterno alto in uno schieramento con la linea difensiva a tre.

Per un francese che arriva, uno che va via. Parte Malaury Martin, in scadenza di contratto. Le strade del centrocampista, uno dei punti di riferimento del nuovo Palermo targato Hera Hora, e del club rosanero stanno per separarsi. «Tra qualche giorno non sarà più un giocatore del Palermo - ha confermato la società via social - rimane l’eredità di un signore che ha guidato la rinascita dei nostri colori nel momento più buio, con una dignità rara e l’eleganza degli animi nobili. In bocca al lupo, monsieur Malau. Grazie di tutto». Frasi ricche di stima e di riconoscenza nei confronti di un giocatore che affettivamente resterà legato per sempre al club di viale del Fante: «Non è semplice racchiudere in poche parole le emozioni e i sentimenti che assieme alla mia famiglia abbiamo provato negli ultimi due anni - ha postato Martin su Instagram - Palermo e i palermitani ci hanno accolto con amore e ci hanno fatto sentire ogni giorno a casa nostra. Adesso è il momento di dire grazie per tutto questo. È stato un autentico privilegio indossare la gloriosa maglia rosanero, che spero di avere onorato a dovere tutte le volte che l’ho indossata. Palermo e il Palermo resteranno per sempre nel mio cuore. Auguro al club e alla sua gente di tornare a gioire al più presto, io e la mia famiglia resteremo sempre dei tifosi rosanero. Un grazie speciale - ha aggiunto - a tutti i miei compagni di squadra e a tutti coloro che ogni giorno lavorano dietro le quinte con tanta passione e professionalità».