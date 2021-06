Un'officina meccanica che operava senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge è stata sequestrata dalla guardia di finanza di Palermo in via Montegrappa. Al suo interno una serie di attrezzature tra cui ponti sollevatori, compressore, crick mobili, parete con chiavi da lavoro, carrello attrezzi e una gruetta sollevatrice, utili per lo svolgimento dell'attività di riparazioni meccaniche, ma il titolare dell'officina non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività.