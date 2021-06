Giuseppe Salvatore Guccione è stato ritrovato senza vita a Enna. Il 66enne era scomparso da Belmonte Mezzagno, cittadina del Palermitano, lo scorso 12 giugno, quando si era allontanato durante la notte, intorno alle 3.30, a bordo della sua Bmw X3 insieme ai suoi due cani - Poggio e Giuliano - pare con l'intenzione di andare a raccogliere lumache.

A dare l'allarme alle forze dell'ordine di prima mattina era stata la moglie di Guccione che, preoccupata nel non vederlo rientrare, aveva provato a chiamare al suo cellulare che, però, dopo diversi squilli si era spento.

Nei giorni successi la figlia dell'uomo aveva fatto un appello anche in canavese, dialetto di una località del Piemonte dove l'uomo andava spesso. Una timida speranza di ritrovarlo in vista c'era stata quando ai parenti era stata data la notizia di un possibile avvistamento a Palermo. Guccione si occupava di manutenzione per il Comune di Belmonte.