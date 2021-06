«La limitazione degli orari di vendita e consumo di cibi e bevande somministrate dagli esercizi commerciali può ridurre quei fattori critici legati alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla sicurezza e alla pubblica incolumità». Questo uno dei passaggi su cui poggia l'ultima ordinanza firmata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando per cercare di mettere un freno alle situazioni critiche registrate nei luoghi della movida. L'ordinanza conferma anche il divieto di bevande «contenute in contenitori in vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale».