Nei giorni scorsi, i finanzieri della compagnia della guardia di finanza di Partinico hanno notato lungo la strada provinciale Sp1 Partinico-Montelepre, all'incrocio con contrada Monaci, adagiato a terra a bordo strada, un rapace di colore bianco incapace di prendere il volo.

Notando che l’animale si dibatteva, gli uomini delle fiamme gialle lo hanno subito messo in sicurezza in una cassetta con una coperta sopra. Poi, i militari hanno consegnato il rapace al Corpo forestale regionale - Distaccamento di Carini (Palermo) per il ricovero. L’animale tratto in salvo è risultato essere un Tyto Alba (Barbagianni C.), specie protetta di rapace notturno, che dopo è stato trasportato al Centro recupero fauna selvatica Bosco di Ficuzza gestito dalla Lipu per ricevere le opportune cure in quanto presumibilmente avvelenato da rodenticida (veleno anticoagulante usato per la lotta ai roditori).