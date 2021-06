Quello della chiusura di alcune vie della città alle auto , ormai, sembra essere diventato uno dei temi dominanti di Palermo. L'ultima, in ordine di tempo, è la pedonalizzazione che riguarda via Isidoro La Lumia . A prevederla, h24 e fino al 31 agosto, è un'ordinanza comunale che si preannuncia un altro terreno di scontro all'interno del senato cittadino. Incastonata nel salotto palermitano, è una delle strade più frequentata anche perché conta diversi pub e molte attività commerciali. Non è la prima volta che viene pedonalizzata : era già avvenuto prima nel 2016 e poi di nuovo nel 2019. Questa volta, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, buona parte dei commercianti sembra apprezzare l'iniziativa ma a non condividerla sono comunque alcuni consiglieri di opposizione .

Quello della chiusura di alcune vie della città alle auto, ormai, sembra essere diventato uno dei temi dominanti di Palermo. L'ultima, in ordine di tempo, è la pedonalizzazione che riguarda via Isidoro La Lumia. A prevederla, h24 e fino al 31 agosto, è un'ordinanza comunale che si preannuncia un altro terreno di scontro all'interno del senato cittadino. Incastonata nel salotto palermitano, è una delle strade più frequentata anche perché conta diversi pub e molte attività commerciali. Non è la prima volta che viene pedonalizzata: era già avvenuto prima nel 2016 e poi di nuovo nel 2019. Questa volta, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, buona parte dei commercianti sembra apprezzare l'iniziativa ma a non condividerla sono comunque alcuni consiglieri di opposizione.

Su tutti, a manifestare il proprio dissenso in maniera decisa è stato il consigliere azzurro Giulio Tantillo. «La mia non è una polemica - spiega a MeridioNews - ma una contestazione nata dal fatto che tutto doveva prima passare dal Consiglio. Dovevamo capire se era il caso e trovare delle soluzione che andassero bene anche ai residenti». Tra i temi toccati da Tantillo ci sono anche gli aspetti legati alla tassazione. «Per la pedonalizzazione - continua il consigliere - dovranno essere tolte le strisce blu, quindi va pagata la ditta che li gestisce che, al momento, ha un contratto di servizio - aggiunge Tantillo - Poi mi chiedo come si gestirà il pagamento di suolo pubblico da parte degli esercenti che occuperanno l'area. Non ho nulla contro la pedonalizzazione - ci tiene a sottolineare - ma, in un momento emergenziale, si poteva agire diversamente».

A sostenere la bontà della pedonalizzazione di via La Lumia sono, invece, i 28 commercianti che hanno deciso di promuovere delle iniziative in pieno spirito di collaborazione - l'isola pedonale è una di queste - per valorizzare quel tratto di strada. Così hanno dato vita a LaLumiaLive, un'associazione che raccoglie gli eventi e le idee degli esercenti convinti che «la pedonalizzazione potrebbe anche portare entrate maggiori». Alfio Zambito è tra coloro che lì ci vivono e hanno portato avanti la scommessa di un'attività commerciale. Oggi ricopre il ruolo di presidente di Vivo Impresa. «Non capisco perché, adesso che abbiamo problemi serissimi per il commercio e dobbiamo tentare di rilanciare l'economia, si senta la necessità di opporsi alla pedonalizzazione - commenta a questo giornale - A scanso di equivoci: noi pagheremo le tasse come abbiamo sempre fatto».

LaLumiaLive, insieme ad AssoImprese, ha promosso per la strada un progetto ambizioso ed ecosostenibile. «Il piano lo abbiamo presentato qualche anno fa - spiega - Non solo prevede la pedonalizzazione, ma conta dei sistemi a energia rinnovabile, con giardini pensili e un pavimento che, quando viene calpestato, produce energia. È un progetto di quasi un milione di euro ed è studiato per essere autofinanziato dagli stessi commercianti». Intanto, il tema della mobilità continua a tenere banco in città. Non era ancora giugno quando l'amministrazione aveva annunciato di riattivare la Ztl nel centro storico dopo un lungo stop dovuto alla pandemia. Decisione che aveva scatenato la contestazione di molti consiglieri e portato alla richiesta di sfiducia per l'assessore alla Mobilità Giusto Catania. Pochi giorni fa, il traffico in centro è saltato alle cronaca come una piaga della città causata dai tanti cantieri e anche da un'auto di Formula 1, appartenente alla scuderia della Red Bull, che ha sfrecciato per alcune delle strade più suggestive.