Picchiano i carabinieri dopo un controllo. Questo è quello che è accaduto a Palermo, dove due giovani di 28 e 19 anni, vicino a piazza Magliocco, nel cuore della città, sono andati in escandescenza contro i militari.

Tutto è iniziato quando i carabinieri hanno perquisito il più giovane, che si aggirava con fare sospetto. Il 19enne, dopo un po', ha cominciato a inveire contro i carabinieri, attirando l'attenzione del 28enne. I due hanno aggredito gli agenti e poi hanno cercato di scappare. I militari sono riusciti a bloccarli. I due, arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Per i carabinieri sono state necessarie le cure in ospedale, con una prognosi di dieci giorni.