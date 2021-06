Undici esemplari di tonno rosso , del peso complessivo di oltre due tonnellate, sono stati sequestrati dalla polizia e dalla guardia costiera, nell'ambito di controlli nei territori di Campofelice di Roccella, Lascari e Cefalù . I pesci sono stati trovati in cattivo stato di conservazione.

Le forze dell'ordine hanno proceduto anche alla confisca del mezzo utilizzato per il trasporto e alla denuncia all'autorità giudiziaria per il conducente. I controlli hanno riguardato un furgone all'altezza del casello autostradale di Buonfornello: gli agenti hanno verificato che l'impianto di refrigerazione non funzionava.