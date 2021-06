I finanzieri del gruppo di Termini Imerese , nell’ambito del dispositivo di contrasto dell’ abusivismo commerciale disposto dal comando provinciale di Palermo, hanno sequestrato circa 47 chili di prodotto ittico nei confronti di un soggetto intento alla vendita ambulante su area pubblica, in prossimità di via Piersanti Mattarella , in maniera totalmente abusiva.

I finanzieri del gruppo di Termini Imerese, nell’ambito del dispositivo di contrasto dell’abusivismo commerciale disposto dal comando provinciale di Palermo, hanno sequestrato circa 47 chili di prodotto ittico nei confronti di un soggetto intento alla vendita ambulante su area pubblica, in prossimità di via Piersanti Mattarella, in maniera totalmente abusiva.

In particolare le fiamme gialle, durante il controllo, hanno accertato che il venditore ambulante era sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio in forma ambulante necessaria per lo svolgimento dell’attività. Inoltre, l'uomo non è stato in grado di esibire ai militari, relativamente a una parte del pescato posto in vendita (circa 16 chili), la documentazione attestante la provenienza e la tracciabilità; pertanto, il prodotto ritenuto non sicuro per il consumo alimentare, è stato distrutto.

Le fiamme gialle hanno provveduto a segnalare il trasgressore all’autorità marittima competente (capitaneria di porto di Palermo), in riferimento alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità che prevede una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 750 euro a un massimo 4.500 euro. Il venditore abusivo è stato anche segnalato all’autorità cittadina per quanto riguarda le norme sul commercio su aree pubbliche che prevede, oltre al sequestro ai fini della confisca della merce esposta alla vendita, una sanzione che va da un minimo di 154 euro a un massimo di 1.549 euro.

Il prodotto per il quale l’ambulante aveva esibito la documentazione attestante la tracciabilità, ritenuto idoneo al consumo umano (circa 31 chili su 47), come certificato dai veterinari dell'Asp è stato devoluto in beneficenza all’istituto Boccone del povero di Termini Imerese.