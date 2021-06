Nei giorni scorsi i finanzieri di Carini hanno individuato tre illeciti percettori del reddito di cittadinanza. I soggetti controllati avevano omesso di comunicare dati e informazioni concernenti lo stato reddituale. In particolare, non avevano dichiarato nella richiesta di accesso alla misura di sostegno assistenziale vincite online per importi superiori a 20mila euro.