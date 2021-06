Un 22enne di Roccamena è stato arrestato per furto e indebito utilizzo di carta di credito. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo per due fatti commessi a fine di settembre dello scorso anno. Vittime sempre anziani , nel primo caso un uomo, nel secondo una donna.

Nella prima circostanza, il giovane è entrato nell'abitazione dopo avere forzato il portoncino d'ingresso, mentre la vittima, 76 anni, dormiva. Il proprietario, però, accortosi della presenza di un estraneo si è alzato e ha messo in fuga il 22enne, non prima però che quest'ultimo fosse riuscito ad appropriarsi di 400 euro in contanti, una fotocamera e le chiavi di un'autovettura.

Successivamente, il giovane ha preso di mira la casa di una donna di 77 anni. In questo caso, il ladro ha approfittato della rimozione delle tegole dal tetto dell'abitazione per calarsi all'interno. A essere rubata è stata una carta Bancoposta e il relativo codice pin che era scritto su un foglio di carta. Dalle indagini è emerso che il ladro aveva fatto un prelievo di 500 euro. Il 22enne, già sottoposto ai domiciliari, è stato rinchiuso nel carcere di Termini Imerese.