Poco prima della mezzanotte , appena in tempo quindi per rientrare nello stesso giorno in cui la Uefa , l'organizzazione che gestisce il calcio europeo, ha negato al Comune di Monaco di colorare l'esterno dello stadio con i colori arcobaleno in occasione della partita tra Germania e Ungheria in programma oggi, il Palermo Fc ha espresso la propria posizione sui diritti Lgbtq+ . Lo ha fatto pubblicando sul proprio profilo Twitter e Facebook il logo con i colori arcobaleno.

Poco prima della mezzanotte, appena in tempo quindi per rientrare nello stesso giorno in cui la Uefa, l'organizzazione che gestisce il calcio europeo, ha negato al Comune di Monaco di colorare l'esterno dello stadio con i colori arcobaleno in occasione della partita tra Germania e Ungheria in programma oggi, il Palermo Fc ha espresso la propria posizione sui diritti Lgbtq+. Lo ha fatto pubblicando sul proprio profilo Twitter e Facebook il logo con i colori arcobaleno.

Insieme alla nuova immagine anche un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: «Ognuno è libero di amare chi vuole. Perfino un'altra squadra di calcio. Contro ogni forma di discriminazione». Una scelta simile a quella della Juventus che, sempre ieri, ha pubblicato un post con il logo arcobaleno. Così come il club spagnolo del Barcellona. Sempre su Twitter lo stemma dei blaugrana con uno sfondo arcobaleno e la scritta «Fierté et respect».