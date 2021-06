Sei persone sono state segnalate alla procura di Termini Imerese per percezione indebita del reddito di cittadinanza. I controlli sono stati effettuati dalla guardia di finanza tra i territori di Corleone, Bisacquino, Roccamena e Contessa Entellina.

In tre casi si è scoperto che i soggetti non avevano dichiarato di risiedere stabilmente in strutture a totale carico dello Stato. Tra loro una donna di nazionalità nigeriana che era ospite di una comunità per richiedenti asilo. Trovato anche un caso di dichiarazione in cui è stata omessa la comunicazione relativa al percepimento di un altro sussidio economico incompatibile con il reddito. In totale le somme erogate senza un valido motivo ammontano a 17mila euro.